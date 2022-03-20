Сергей Иванов: ВЭБ не даёт ЦСКА ни копейки
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«Нужно ли сокращать бюджет «Газпрома» и РЖД на финансирование? Это дело этих корпораций, в том числе и ВЭБ. Почему-то все думают, что они спонсоры ЦСКА, — это враньё. ВЭБ ни копейки денег ЦСКА не даёт: у клуба другие частные спонсоры. ВЭБ — владелец по залогу той арены, где мы сейчас стоим», — цитирует Иванова «Чемпионат».
23 февраля Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация «ВЭБ» и все её дочерние структуры, в том числе футбольный клуб. ВЭБ владеет 77,63% акций ЦСКА.
Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков выразил мнение, что игроки армейцев обрели уверенность.