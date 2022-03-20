Обляков о победе над «Рубином»: ЦСКА поймал уверенность

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над казанским «Рубином» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обляков о победе над «Рубином»: ЦСКА поймал уверенность
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Забили множество моментов, поймали уверенность, всё получалось. Хорошо играем, заслуженно побеждаем. Новички хорошо влились, проблем нет», — цитирует Облякова «Чемпионат».

По его словам, после побед в команде образовалась отличная атмосфера, также результаты являются следствием хорошей работы на сборах.

«О чемпионстве думаем? От игры к игре идём, в 30-м туре посмотрим», — добавил игрок.

ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1. Армейцы занимают третье место в таблице чемпионата, набрав 42 очка. Лидером российского первенства является «Зенит», в активе которого 48 очков.

Ранее агент полузащитника армейцев Юсуфа Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить