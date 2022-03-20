Обляков о победе над «Рубином»: ЦСКА поймал уверенность
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«Забили множество моментов, поймали уверенность, всё получалось. Хорошо играем, заслуженно побеждаем. Новички хорошо влились, проблем нет», — цитирует Облякова «Чемпионат».
По его словам, после побед в команде образовалась отличная атмосфера, также результаты являются следствием хорошей работы на сборах.
«О чемпионстве думаем? От игры к игре идём, в 30-м туре посмотрим», — добавил игрок.
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1. Армейцы занимают третье место в таблице чемпионата, набрав 42 очка. Лидером российского первенства является «Зенит», в активе которого 48 очков.
Ранее агент полузащитника армейцев Юсуфа Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона.