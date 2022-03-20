Обляков о победе над «Рубином»: ЦСКА поймал уверенность

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над казанским «Рубином» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Забили множество моментов, поймали уверенность, всё получалось. Хорошо играем, заслуженно побеждаем. Новички хорошо влились, проблем нет», — цитирует Облякова «Чемпионат».

По его словам, после побед в команде образовалась отличная атмосфера, также результаты являются следствием хорошей работы на сборах.

«О чемпионстве думаем? От игры к игре идём, в 30-м туре посмотрим», — добавил игрок.

ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1. Армейцы занимают третье место в таблице чемпионата, набрав 42 очка. Лидером российского первенства является «Зенит», в активе которого 48 очков.

Ранее агент полузащитника армейцев Юсуфа Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона.