Алексей Березуцкий: Слуцкий умеет справляться со стрессом

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поддержал Леонида Слуцкого после разгромной победы над казанским «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Леонид Викторович поздравил с победой. Он самый опытный тренер РПЛ сейчас. Вряд ли он сейчас в хорошем настроении, но не думаю, что ему нужна поддержка. Он умеет справляться со стрессом», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу футболистов ЦСКА.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого из «Рубина».