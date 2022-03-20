Алексей Березуцкий: Слуцкий умеет справляться со стрессом

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поддержал Леонида Слуцкого после разгромной победы над казанским «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Алексей Березуцкий: Слуцкий умеет справляться со стрессом
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Леонид Викторович поздравил с победой. Он самый опытный тренер РПЛ сейчас. Вряд ли он сейчас в хорошем настроении, но не думаю, что ему нужна поддержка. Он умеет справляться со стрессом», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу футболистов ЦСКА.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого из «Рубина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить