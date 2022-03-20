Журова о Куляке: буква Z может означать всё что угодно

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возможной дисквалификации российского спортсмена Ивана Куляка за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).
Журова о Куляке: буква Z может означать всё что угодно
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«В похожих случаях делали предупреждения. Я не помню, чтобы кого-то дисквалифицировали. Буква Z может означать всё что угодно. Это не обязательно то, что они там себе думают», — цитирует Журову Sport24.

Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее ВФЛА отреагировала на отстранение российских легкоатлетов от Бриллиантовой лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить