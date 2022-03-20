Журова о Куляке: буква Z может означать всё что угодно

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возможной дисквалификации российского спортсмена Ивана Куляка за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).

«В похожих случаях делали предупреждения. Я не помню, чтобы кого-то дисквалифицировали. Буква Z может означать всё что угодно. Это не обязательно то, что они там себе думают», — цитирует Журову Sport24.

Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее ВФЛА отреагировала на отстранение российских легкоатлетов от Бриллиантовой лиги.