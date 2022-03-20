Чесноков: обидно за Рублёва, но Фритц провёл один из самых лучших матчей в своей карьере

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я разбит вдребезги от поражения Рублёва. Андрей должен был побеждать, но Фритц обрёл колоссальную форму. Тейлор играл потрясающе. Один из самых лучших матчей в карьере провёл», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, что Рублёв проиграл американцу Тейлору Фритцу в полуфинале турнира и не смог выйти в финал. За звание победителя американец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055.

Ранее сообщалось, что Иснер и Сок выиграли парный турнир в Индиан-Уэллсе.