«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» и одержал пятую победу подряд в Примере

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«Атлетико» в мадридском дерби взял верх над «Райо Вальекано» в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 49-й минуте забил Коке, а ассистировал ему Жоау Феликс. При этом «матрасники» заканчивали игру в меньшинстве, так как на 85-й минуте был удалён Анхель Корреа.

Для подопечных Диего Симеоне это пятая победа в чемпионате Испании подряд. Таким образом, «Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице национального первенства. «Райо Вальекано» (32) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» одолела «Эльче» в матче Примеры.

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