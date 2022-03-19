«Валенсия» одолела «Эльче» в матче Примеры, Черышев вышел на 72-й минуте
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Игра состоялась в Эльче и завершилась в пользу гостей — 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил Гонсалу Гедеш.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 72-й минуте, но не отметился результативными действиями.
В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве после удаления Хоана Мохики.
«Валенсия» набрала 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (32) находится на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Карима Бензема помог «Реалу» разгромить «Мальорку» в матче Примеры.