Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Мальорку» в матче Примеры

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Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.

Игра состоялась в Пальма-де-Мальорке на арене «Иберостар» и завершилась в пользу гостей — 3:0.

На 55-й минуте счёт открыл Винисиус Жуниор, на 77-й Карим Бензема реализовал пенальти и удвоил преимущество сливочных, а на 82-й Бензема оформил дубль и довёл дело до разгрома. 

«Реал» набрал 66 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» (26) находится на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Феррана Торреса помог «Барселоне» разгромить «Осасуну» в Примере.

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