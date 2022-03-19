Хусаинов: Иванов решением в эпизоде с Айртоном дал повод усомниться в профпригодности
«Вопиющая ошибка главного судьи, своим решением он дал повод усомниться в профессиональной пригодности и критике в адрес судейского корпуса», — приводит слова Хусаинова «Матч ТВ».
По его мнению, нарушение защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на Айртоне заслуживало удаления, а также россиянин за этот фол мог вполне получить дисквалификацию на несколько матчей.
«Это преднамеренное агрессивное действие с целью нанести травму Айртону. «Спартак» наверняка обратится в ЭСК РФС, но это ничего не изменит в судействе», — добавил эксперт.
В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что Айртон пропустит из-за травмы около месяца.