В «Спартаке» сообщили, что Айртон пропустит из-за травмы около месяца
«Айртон прошёл обследование — у него контузия кости и мышц голени. Это серьёзное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что Гоцук извинился перед Айртоном за нанесённую травму.