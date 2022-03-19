В «Спартаке» сообщили, что Айртон пропустит из-за травмы около месяца

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов подробно рассказал о характере травмы защитника команды Айртона, которую он получил в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Айртон прошёл обследование — у него контузия кости и мышц голени. Это серьёзное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с защитником «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Гоцук извинился перед Айртоном за нанесённую травму.