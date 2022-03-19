Sky Sports: экс-президент «Ливерпуля» и глава World Athletics хотят купить «Челси»

Бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон и глава World Athletics Себастьян Коу могут стать владельцами лондонского футбольного клуба «Челси».

Как сообщает Sky Sports, консорциум, который представляют Бротон и Коу, направил предложение о приобретении клуба у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Представители инвестиционного объединения выразили намерение вкладывать инвестиции в развитие клубной инфраструктуры и усиление текущего состава команды. Кроме того, в консорциуме хотят передать средства, направленные на приобретение клуба, жертвам гуманитарного кризиса на Украине.

Бротон, в свою очередь, обещает, что болельщики «Челси» будут активно участвовать в принятии решений, которые должны влиять на судьбу клуба.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси». Причём все доходы от продажи он намерен перечислить в фонд помощи жертвам и пострадавшим во время спецоперации на Украине.

Ранее бывший главный тренер «Челси» Клаудио Раньери рассказал об отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича к клубу.