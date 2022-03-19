Судья отменил гол Промеса с пенальти в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

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Московский «Спартак» встречается в гостях с «Нижним Новгородом» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Судья отменил гол Промеса с пенальти в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
  • РИА Новости

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону после просмотра VAR отменил гол с пенальти Квинси Промеса на 72-й минуте. Голландский полузащитник во время удара два раза коснулся мяча.

Счёт в матче 1:1.

В составе красно-белых мяч забил Кристофер Мартинс (72-я минута). У «Нижнего Новгорода» отличился Иброхимхалил Юлдошев (74-я).

Ранее сообщалось, что гол Кузьмичёва принёс победу «Химкам» над «Уралом» в матче РПЛ.

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