Судья отменил гол Промеса с пенальти в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
- РИА Новости
Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону после просмотра VAR отменил гол с пенальти Квинси Промеса на 72-й минуте. Голландский полузащитник во время удара два раза коснулся мяча.
Счёт в матче 1:1.
В составе красно-белых мяч забил Кристофер Мартинс (72-я минута). У «Нижнего Новгорода» отличился Иброхимхалил Юлдошев (74-я).
Ранее сообщалось, что гол Кузьмичёва принёс победу «Химкам» над «Уралом» в матче РПЛ.