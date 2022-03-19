Тарпищев: Рублёву в финале турнира в Индиан-Уэллсе будет удобнее сыграть с Надалем

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал возможный выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Андрея Рублёва.
Тарпищев: Рублёву в финале турнира в Индиан-Уэллсе будет удобнее сыграть с Надалем
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«Во втором полуфинале Алькарас может обыграть Надаля, стиль у них похожий. Но для Рублёва, пожалуй, Рафаэль даже будет поудобнее. Потому что в таком случае будет нечего терять, можно будет играть раскрепощённо», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его мнению, Алькарас ещё не до конца изучен.

24-летний теннисист из Москвы является седьмой ракеткой мира. 

Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 финала он в двух сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 7:5, 6:2. Следующим соперником Рублёва станет Тейлор Фритц (США).

Ранее сообщалось, что Рублёв и Аслан Карацев не смогли выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

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