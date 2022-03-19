Гол и буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение по буллитам «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 4:3 в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Евгений Кузнецов (восьмая минута), Джон Карлсон (11-я), Александр Овечкин (55-я). У «Каролины» отличился Сэт Джарвис (шестая, 40-я), Винсент Трочек (28-я).

Овечкин реализовал победный буллит.

«Вашингтон» (80 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (88) располагается на второй позиции.

Ранее дубль Евгения Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду» в матче НХЛ.