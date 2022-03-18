Экс-генсек РФС ожидает резкого сокращения зарплат в клубах РПЛ

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев считает, что руководство клубов начнёт резко сокращать зарплаты сотрудников.

«Процесс понижения и сокращения зарплат неизбежен в российских клубах. Также должны ужаться и агенты, которые только на «Спартаке» делали себе огромные состояния. Все должны в этих условиях поменять приоритеты», — цитирует «РБ Спорт» Воробьёва.

Он напомнил, что от санкций пострадали такие большие корпорации, как «Газпром», «Лукойл», и ВТБ. А от спонсоров как раз в клубы поступает 60% дохода — основной источник пострадал.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что санкции в отношении России были необходимы.