Вайсфельд — об отстранении сборной от Евротура: ФХР правильно подаёт апелляции

Комментатор и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал исключение сборной России из Евротура на два года.

«Это неправильно, что ведущую в хоккее страну отстраняют от соревнования. ФХР правильно делает, что борется и подаёт апелляции, рано или поздно вопрос решится», — цитирует Вайсфельда «Чемпионат».

По его мнению, со спортивной стороны Евротур, возможно, нужен, но большого интереса этот турнир не представляет.

Место сборной России займёт Швейцария. Ближайший этап Евротура пройдёт в Стокгольме с 5 по 8 мая.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на отстранение национальной команды от Евротура.