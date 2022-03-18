Шестёркин идёт вторым в рейтинге самых ценных игроков по версии сайта НХЛ
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Представители СМИ отдали российскому вратарю 44 очка. Лидирует в этом списке нападающий «Флорида Пантерс» Джонатан Юбердо (52 очка), третьим идёт форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз (41 очко).
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (9 очков) занимает шестое место.
Шестёркин в 40 матчах одержал 29 побед. В среднем за игру он отражает 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
Ранее сообщалось, что Шестёркин набрал первый результативный балл в НХЛ в карьере.