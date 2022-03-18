Шестёркин идёт вторым в рейтинге самых ценных игроков по версии сайта НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин расположился на втором месте в списке кандидатов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 по итогам голосования журналистов.

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Представители СМИ отдали российскому вратарю 44 очка. Лидирует в этом списке нападающий «Флорида Пантерс» Джонатан Юбердо (52 очка), третьим идёт форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз (41 очко). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (9 очков) занимает шестое место. Шестёркин в 40 матчах одержал 29 побед. В среднем за игру он отражает 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. Ранее сообщалось, что Шестёркин набрал первый результативный балл в НХЛ в карьере.