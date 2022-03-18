В «Урале» заявили, что Помазун достоин места в сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на то, что вратарь команды Илья Помазун рассматривался в качестве кандидата на мартовский сбор национальной команды России.

«Илья — хороший вратарь, который достоин места в сборной. Считаю, он мог бы там играть. Больше мне сказать нечего», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, что из вратарей на мартовский сбор, который стартует в Москве 21 марта, были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо») и Александр Селихов («Спартак»).

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. Следующий матч команда проведёт с «Химками» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра состоится 19 марта в 12:00.

Ранее появилась информация, что Илья Помазун и Артур Нигматулин рассматривались в качестве кандидатов на вызов в сборную России.