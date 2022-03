Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч ЛК с «Марселем»

𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 // #FCBOM



Tonight's line-up for a huge European night under the lights! 🔴🔵#UECL#FCBasel1893#MirSinBaselpic.twitter.com/7z6vM3yCzv