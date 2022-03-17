ХК «Динамо» расторг контракты с двумя легионерами

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» сообщил, что контракты с форвардами Эриком О'Деллом и Андре Петерссоном расторгнуты по соглашению сторон.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. 16 марта главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что канадец О'Делл и швед Петерссон приняли решение прекратить выступления за столичную команду. Помимо О'Делла и Петерссона, в составе «Динамо» из легионеров выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг, канадец Роб Клинкхаммер. Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» встречается с ЦСКА. Ранее сообщалось, что определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. Эрик О'Делл и Андре Петерссон покинули московское «Динамо».



Легионеры приняли такое решение по окончании первого раунда плей-офф.



Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон. pic.twitter.com/XNN3H0tPCU — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 17, 2022