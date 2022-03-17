ХК «Динамо» расторг контракты с двумя легионерами
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
16 марта главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что канадец О'Делл и швед Петерссон приняли решение прекратить выступления за столичную команду.
Помимо О'Делла и Петерссона, в составе «Динамо» из легионеров выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг, канадец Роб Клинкхаммер.
Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» встречается с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ.
Эрик О'Делл и Андре Петерссон покинули московское «Динамо».— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 17, 2022
Легионеры приняли такое решение по окончании первого раунда плей-офф.
Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон. pic.twitter.com/XNN3H0tPCU