ХК «Динамо» расторг контракты с двумя легионерами

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» сообщил, что контракты с форвардами Эриком О'Деллом и Андре Петерссоном расторгнуты по соглашению сторон.
ХК «Динамо» расторг контракты с двумя легионерами
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

16 марта главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что канадец О'Делл и швед Петерссон приняли решение прекратить выступления за столичную команду.

Помимо О'Делла и Петерссона, в составе «Динамо» из легионеров выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг, канадец Роб Клинкхаммер.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» встречается с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ.

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