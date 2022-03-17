Ретивых выиграл спринт на Всероссийских соревнованиях, Большунов — третий

Состоялся мужской спринт классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Победу в гонке праздновал Глеб Ретивых. Его результат — 3.58,18. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием +0,05. Третий — Александр Большунов (+0,42).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов заявил, что сборную России с КМ по лыжным гонкам выгнали норвежцы.