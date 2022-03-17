Ретивых выиграл спринт на Всероссийских соревнованиях, Большунов — третий

Короткая ссылка
Состоялся мужской спринт классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
Ретивых выиграл спринт на Всероссийских соревнованиях, Большунов — третий
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

Победу в гонке праздновал Глеб Ретивых. Его результат — 3.58,18. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием +0,05. Третий — Александр Большунов (+0,42).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов заявил, что сборную России с КМ по лыжным гонкам выгнали норвежцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить