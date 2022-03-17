Ретивых выиграл спринт на Всероссийских соревнованиях, Большунов — третий
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Победу в гонке праздновал Глеб Ретивых. Его результат — 3.58,18. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием +0,05. Третий — Александр Большунов (+0,42).
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Большунов заявил, что сборную России с КМ по лыжным гонкам выгнали норвежцы.