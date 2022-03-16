Газзаев: честь и хвала футболистам «Краснодара», согласившимся на понижение зарплаты

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев отреагировал на новость о том, что футболисты «Краснодара» согласились на понижение зарплаты из-за финансовых проблем клуба.
Газзаев: честь и хвала футболистам «Краснодара», согласившимся на понижение зарплаты
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Возможно, это было решение клуба, а не игроков. Это разные ситуации. Но если игроки согласились на эти меры, то честь им и хвала. Сейчас, конечно, последует значительное снижение зарплат», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, у некоторых игроков зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры в настоящий момент неизвестно.

Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что назначены судейские бригады на матчи 22-го тура РПЛ.

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