Директор «Ролан Гаррос»: Джокович сможет принять участие в Открытом чемпионате Франции

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Амели Моресмо сообщила, что серб Новак Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос».

«На данном этапе ничто не мешает ему вернуться на корт», — цитирует Моресмо AP.

Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На первом месте идёт россиянин Даниил Медведев.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

«Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня.

Ранее британский теннисист Энди Маррей назвал фаворита в мужских соревнованиях на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».