Мухамадуллин рассказал о подготовке к матчу с «Трактором» в плей-офф КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о подготовке команды к второму раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где их соперником будет «Трактор».

«С нетерпением ждём начала серии. Досконально разбираем соперника на ежедневной основе. В плане психологии вся команда готова. Все ребята понимают важность этих матчей, весь сезон к этому шли», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Защитник также отметил, что у «Трактора» остались легионеры, которые могут воспользоваться моментом, если им дадут шанс.

В последний раз «Салават Юлаев» становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году, тогда как «Трактор» не выигрывал турнир ни разу. Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится 17 марта в 17:00 мск.

Ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ.