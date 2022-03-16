Мухамадуллин рассказал о подготовке к матчу с «Трактором» в плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о подготовке команды к второму раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где их соперником будет «Трактор».
Мухамадуллин рассказал о подготовке к матчу с «Трактором» в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«С нетерпением ждём начала серии. Досконально разбираем соперника на ежедневной основе. В плане психологии вся команда готова. Все ребята понимают важность этих матчей, весь сезон к этому шли», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Защитник также отметил, что у «Трактора» остались легионеры, которые могут воспользоваться моментом, если им дадут шанс.

В последний раз «Салават Юлаев» становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году, тогда как «Трактор» не выигрывал турнир ни разу. Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится 17 марта в 17:00 мск.

Ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить