Усачёва примет участие в ледовом шоу Тутберидзе

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Российская фигуристка Дарья Усачёва сообщила, что будет участвовать в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Усачёва примет участие в ледовом шоу Тутберидзе
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Об этом 15-летняя спортсменка написала в Instagram.

Напомним, Усачёва в ноябре 2021 года получила травму на разминке перед короткой программой на этапе серии Гран-при в Японии, после чего вернулась на лёд только в феврале 2022 года. При этом в минувшем сезоне она успела выступить на Skate America, где заняла второе место.

Россиянка также является серебряной призёркой юниорского чемпионата мира 2020 года. Победу на том первенстве одержала её соотечественница Камила Валиева.

Ранее Усачёва назвала поклонникам свой актуальный рост.

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