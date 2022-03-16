FIDE отстранила сборную России по шахматам от своих турниров

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил национальные команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Об этом сообщает пресс-служба FIDE в Twitter. Отмечается, что решение было принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом в индивидуальных турнирах россияне и белорусы смогут участвовать под флагом FIDE.

Напомним, что FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнай. Предполагается, что турнир состоится в конце июля — начале августа.

Ранее российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение представлять Норвегию.