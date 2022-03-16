FIDE отстранила сборную России по шахматам от своих турниров
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Об этом сообщает пресс-служба FIDE в Twitter. Отмечается, что решение было принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
При этом в индивидуальных турнирах россияне и белорусы смогут участвовать под флагом FIDE.
Напомним, что FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнай. Предполагается, что турнир состоится в конце июля — начале августа.
Ранее российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение представлять Норвегию.