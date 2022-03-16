Кудерметова одолела Вондроушову и пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой в матче четвёртого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Отечественная спортсменка восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету финалистки «Ролан Гаррос» 2019 года четыре эйса, пять двойных ошибок и один взятый гейм на чужой подаче из шести попыток.

В 1/4 финала соревнований Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая оказалась сильнее Лейлы Фернандес из Канады.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв обыграл американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в четвёртый круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.