«Бенфика» в гостях одолела «Аякс» в ответном матче и пробилась в 1/4 финала ЛЧ
Встреча прошла в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» и завершилась в пользу гостей — 1:0. Единственным голом в игре на 77-й минуте отметился форвард португальской команды Дарвин Нуньес с передачи Алехандро Гримальдо.
В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, команды сыграли вничью (2:2). Таким образом «Бенфика» вышла в четвертьфинал турнира по итогам двухматчевого противостояния.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.