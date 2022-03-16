«Бенфика» в гостях одолела «Аякс» в ответном матче и пробилась в 1/4 финала ЛЧ

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Лиссабонская «Бенфика» на выезде одержала победу над амстердамским «Аяксом» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» и завершилась в пользу гостей — 1:0. Единственным голом в игре на 77-й минуте отметился форвард португальской команды Дарвин Нуньес с передачи Алехандро Гримальдо.

В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, команды сыграли вничью (2:2). Таким образом «Бенфика» вышла в четвертьфинал турнира по итогам двухматчевого противостояния.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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