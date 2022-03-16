«Барселона» объявила, что Spotify станет новым титульным спонсором клуба

Испанский футбольный клуб «Барселона» заключила контракт со шведским музыкальным и стриминговым сервисом Spotify.

Как сообщается на сайте «Барсы», компания станет титульным спонсором команды. Начиная с сезона-2022/23 название бренда появится на футболках коллектива.

Кроме того, стадион сине-гранатовых «Камп Ноу» будет переименован в «Spotify Камп Ноу». Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

В текущем сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 27 матчей.

Ранее экс-главный тренер каталонцев Рональд Куман признался, что был уволен с поста главного тренера «Барселоны» в самолёте.