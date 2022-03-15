Крыховяк назвал новой главой свой переход из «Краснодара» в АЕК

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк поделился эмоциями после перехода из «Краснодара» в греческий футбольный клуб АЕК.

«Новая глава», — написал Крыховяк в Twitter.

Соглашение 32-летнего Крыховяка с АЕКом рассчитано до конца сезона.

Крыховяк перешёл в «Краснодар» этим летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Крыховяк приостановил действие контракта с «Краснодаром» до перехода в АЕК.