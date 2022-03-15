Крыховяк назвал новой главой свой переход из «Краснодара» в АЕК
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«Новая глава», — написал Крыховяк в Twitter.
Соглашение 32-летнего Крыховяка с АЕКом рассчитано до конца сезона.
Крыховяк перешёл в «Краснодар» этим летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Крыховяк приостановил действие контракта с «Краснодаром» до перехода в АЕК.