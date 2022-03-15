Крыховяк приостановил действие контракта с «Краснодаром» до перехода в АЕК
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Как сообщается на сайте российского коллектива, 32-летний игрок в одностороннем порядке приостановил действие соглашения с клубом с 12 марта по 1 июня 2022 года в соответствии с новыми правилами ФИФА. Таким образом, после 1 июня он будет обязан вернуться в «Краснодар».
Крыховяк перешёл в «Краснодар» этим летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Крыховяк перешёл из «Краснодара» в АЕК.