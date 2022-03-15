Коляда рассказал, как пережил пропуск Игр в Пекине

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Российский фигурист Михаил Коляда признался, как отреагировал на информацию о своём положительном тесте на коронавирус, из-за которого ему пришлось пропустить Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Коляда рассказал, как пережил пропуск Игр в Пекине
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon

«Шок. Сдал тест буквально накануне вылета на сбор в Красноярске. И ведь чувствовал себя нормально! Тешил надеждой, что следующий тест будет отрицательным. Ведь первый сдал просто для того, чтобы перестраховаться и спокойно лететь на сбор», — цитирует Коляду РИА Новости.

По его словам, он сильно абстрагировался от происходящего после этого и впервые не следил за Олимпийскими играми, так как не хотел сыпать соль на рану.

«Все вокруг смотрели, обсуждали, но это прошло мимо меня. Бывают моменты, когда просто хочется уйти в себя», — добавил спортсмен.

Напомним, Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.

Ранее Коляда выразил мнение, что на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане он не выдержал груза ответственности.

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