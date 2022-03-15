Коляда: я не хочу завершать карьеру

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Российский фигурист Михаил Коляда высказался о своём будущем в профессиональном спорте.
Коляда: я не хочу завершать карьеру
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Был ли у нас с Мишиным разговор о продолжении сотрудничества? Был. И, как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься», — цитирует Коляду РИА Новости.

Он добавил, что не достиг своего потолка в фигурном катании. Он также отметил, что вместе с тренером будут готовиться, отталкиваясь от развития спорта.

Напомним, что Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.

Ранее Мишин заявил, что ему нужно найти к Коляде какой-то ключ.

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