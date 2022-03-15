Мишин: мне нужно найти к Коляде какой-то ключ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о работе с фигуристом Михаилом Колядой.

«Коляда продолжает карьеру. Это интересно. Мне нужно найти к нему какой-то ключ, потому что начинается новый этап нашего сотрудничества. О конкретных планах пока говорить преждевременно, всё вокруг слишком неопределённо», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Напомним, что Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.

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