Тарпищев: Федерация тенниса России была готова к отстранению сборных

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Международной федерации тенниса (ITF) об отстранении сборных России от международных турниров.

«Это было понятно. Мы к этому были готовы и никак не реагируем. Смысла сейчас никакого в этом нет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

ITF 1 марта приостановила членство ФТР и отменила все международные турниры на территории России. ITF 14 февраля подтвердила, что сборные России не смогут принять участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года.

Мужскую сборную России в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую сборную в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.

Сборные России в 2021 году выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч выступил с заявлением по поводу отстранения первой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от участия в турнире Большого шлема.