В украинской федерации тенниса потребовали отстранить Медведева от ТБШ

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Член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч выступил с заявлением по поводу отстранения первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, от участия в турнире Большого шлема.
В украинской федерации тенниса потребовали отстранить Медведева от ТБШ
  • AP

«Разрешите ему играть в соревнованиях ATP. Но Большие шлемы — турниры ITF. Если он лишится возможности играть на ТБШ, он больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира», — цитирует Кевлыча Reuters.

28 февраля Медведев стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. На счету россиянина 8615 очков. Сербский теннисист опустился на вторую позицию.

Ранее украинка Свитолина разгромила россиянку Потапову на старте турнира в Мексике.

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