Спортивный директор «Спартака» Каттани раскритиковал судейство матча с «Краснодаром»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани отреагировал на поражение от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мои поздравления «Краснодару», могу сказать только хорошее про них, они сегодня победили. Также хорошее могу сказать про нашу команду. Но кому я точно не могу сделать комплимент сегодня — это VAR. Когда дело касается нас, всегда начинается долгое обсуждение, собирается целый консилиум. А у соперников всё наоборот: на мой взгляд, в начале игры в эпизоде со штрафным мяч попал в плечо», — цитирует Каттани Sport24.

Он также считает, что хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра был первым на мяче в моменте с назначенным в ворота хозяев пенальти. По его словам, он не понимает, почему эпизоды против «Краснодара» рассматривались гораздо тщательнее.

«Сегодня нам с этим не повезло. Решения, может, были и правильными, но меня удивил сам подход. Ведь, если пересматривать моменты, можно изменить решение. Я просто очень зол», — добавил Каттани.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи (26) находятся на девятой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли встал на защиту защитника команды Максимилиано Кофрие после поражения от «Краснодара».