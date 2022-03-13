Судья второй раз отменил гол «Спартака» в матче с «Краснодаром» из-за игры рукой Николсона
- Gettyimages.ru
- © Gema Ibarra / EyeEm
Николсон поразил ворота Матвея Сафонова, но на 58-й минуте судья отменил гол, когда ассистенты VAR подсказали ему, что ямаец в этом эпизоде сыграл рукой.
Причём Кукуляк уже второй раз отменяет мяч «Спартака» в игре. В первом тайме не был засчитан гол Зелимхана Бакаева после того, как был зафиксирован офсайд у Николсона, который ассистировал россиянину.
Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме матча 21-го тура РПЛ.