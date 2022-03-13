Судья второй раз отменил гол «Спартака» в матче с «Краснодаром» из-за игры рукой Николсона

Арбитр Евгений Кукуляк отменил мяч нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона в ворота «Краснодара» во втором тайме матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Николсон поразил ворота Матвея Сафонова, но на 58-й минуте судья отменил гол, когда ассистенты VAR подсказали ему, что ямаец в этом эпизоде сыграл рукой.

Причём Кукуляк уже второй раз отменяет мяч «Спартака» в игре. В первом тайме не был засчитан гол Зелимхана Бакаева после того, как был зафиксирован офсайд у Николсона, который ассистировал россиянину.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме матча 21-го тура РПЛ.