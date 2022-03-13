«Монако» с Головиным уступил «Страсбургу» в матче Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение от «Страсбурга» в матче 28-го тура французской футбольной Лиги 1.
«Монако» с Головиным уступил «Страсбургу» в матче Лиги 1
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Elyxandro Cegarra

Игра состоялась в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась в пользу хозяев — 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил Александер Джику.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 73-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Страсбург» набрал 47 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (41) находится на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что голы Килиана Мбаппе и Неймара помогли ПСЖ разгромить «Бордо» в Лиге 1.

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