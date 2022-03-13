«Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в 28-м туре Примеры
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Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 1:1.
На 46-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Бебе, а на 63-й Томас Дилейни восстановил равенство.
«Севилья» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» прервал свою серию из шести поражений в национальном первенстве, набрал 32 очка и расположился на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» переиграл на своём поле «Кадис» в матче Примеры.