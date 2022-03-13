«Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в 28-м туре Примеры

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«Севилья» на выезде не сумела переиграть мадридский «Райо Вальекано» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
«Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в 28-м туре Примеры
  • Gettyimages.ru
  • © Angel Martinez

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 1:1.

На 46-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Бебе, а на 63-й Томас Дилейни восстановил равенство.

«Севилья» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» прервал свою серию из шести поражений в национальном первенстве, набрал 32 очка и расположился на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» переиграл на своём поле «Кадис» в матче Примеры.

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