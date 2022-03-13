Сахоненко: меня ввергла в шок информация о недопуске россиян и белорусов на Паралимпиаду

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Трёхкратная паралимпийская чемпионка белорусская лыжница Светлана Сахоненко высказалась об отстранении спортсменов России и Белоруссии от зимних Игр 2022 года в Пекине.
Сахоненко: меня ввергла в шок информация о недопуске россиян и белорусов на Паралимпиаду
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«Узнали о недопуске на Игры в Пекине прямо во время тренировки. Это был нереальный шок, непонимание и в то же время беззащитность. Мы все растерянно друг на друга смотрели, не могли осознать», — цитирует Сахоненко РИА Новости.

Она призналась, что спортсмены вложили массу труда и здоровья в подготовку к Паралимпиаде. А потом было всё перечёркнуто в один момент. Сахоненко считает отстранение от Игр в Пекине в корне несправедливым и неправильным решением.

«Это было очень больно и обидно», — сказала Сахоненко журналистам.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.

Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на решение МПК отстранить сборную России от участия в Играх 2022 года в Пекине.

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