СЭ: ЦСКА намерен продлить контракт с Акинфеевым

Руководство московского ЦСКА приняло решение предложить голкиперу армейской команды Игорю Акинфееву новый контракт.

Столичный клуб и 35-летний вратарь подпишут новое соглашение на следующей неделе по схеме «2 + 1». Нынешний контракт с Акинфеевым истекает в конце сезона-2021/22, сообщает «Спорт-Экспресс».

Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 17 лет в 2003 году. Голкипер стал в составе армейской команды шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Он также шесть раз выиграл Кубок России.

ЦСКА (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что в матче с ЦСКА у красно-зелёных ничего не получилось.