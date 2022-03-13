Хабиб Нурмагомедов назвал заслуженной победу Рабаданова на турнире UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу россиянина Гаджи Рабаданова над Джей-Джей Уилсоном из Новой Зеландии на турнире Bellator 276.

«Отличное выступление, брат. Ты долго и упорно готовился — вот и результат. Теперь заслуженный отдых», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Рабаданов 13 марта единогласным решением судей победил Джей-Джей Уилсона из Новой Зеландии на Bellator 276.

Бой прошёл в Сент-Луисе на стадионе «Фэмили-Арена».

Рабаданов одержал 17-ю победу в карьере. В прошлом поединке он оказался сильнее Даниэля Кэри из США.

Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев одержал победу над Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203, который завершился в Лас-Вегасе.