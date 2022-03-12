Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию» в матче Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию» в матче Серии А
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Встреча прошла в Генуе и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Бьянконери вышли вперёд на 23-й минуте благодаря автоголу Майи Йосиды, а на 34-й Альваро Морато удвоил преимущество «Юве», реализовав пенальти. У хозяев единственный мяч на 84-й минуте забил Абдельхамид Сабири, а на 90-й Мората оформил дубль и установил окончательный счёт.

Кроме того, в составе «Сампдории» 11-метровый удар не реализовал Антонио Кандрева (74-я минута).

«Ювентус» набрал 56 очков и продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (26) находится на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» одолел «Наполи» и возглавил турнирную таблицу Серии А.

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