«Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма в матче 26-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Зисхайме и завершилась со счётом 1:1.

На 32-й минуте хозяев вывел вперёд Кристоф Баумгартнер, а в компенсированное время к первому тайму Роберт Левандовски восстановил равенство в игре (45 + 3').

«Бавария» набрала 60 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 44 баллами находится на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Зальцбург» и вышла в четвертьфинал ЛЧ.