«Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги
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Встреча прошла в Зисхайме и завершилась со счётом 1:1.
На 32-й минуте хозяев вывел вперёд Кристоф Баумгартнер, а в компенсированное время к первому тайму Роберт Левандовски восстановил равенство в игре (45 + 3').
«Бавария» набрала 60 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 44 баллами находится на четвёртом месте.
Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Зальцбург» и вышла в четвертьфинал ЛЧ.