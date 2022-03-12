Алимбекова: не была в восторге от поездки в Россию, но тренеры сказали приехать
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«Не была в восторге от того, что придётся приехать посоревноваться в России, поддержать нашу команду. У меня не было никакого настроения и мотивации. Буквально за вечер до вылета тренеры позвонили и сказали, что нужно ехать, заканчивать сезон. У нас есть рабочие контракты, которые надо выполнять», — заявила Алимбекова журналистам.
Напомним, что Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
В настоящий момент российские и белорусские спортсмены соревнуются на Кубке России в Уфе.
Ранее Казакевич выиграла спринт на Кубке СБР, Резцова — вторая.