Алимбекова: не была в восторге от поездки в Россию, но тренеры сказали приехать

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Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала, почему приехала на Кубок Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе.
Алимбекова: не была в восторге от поездки в Россию, но тренеры сказали приехать
  • AP
  • © Andreas Schaad

«Не была в восторге от того, что придётся приехать посоревноваться в России, поддержать нашу команду. У меня не было никакого настроения и мотивации. Буквально за вечер до вылета тренеры позвонили и сказали, что нужно ехать, заканчивать сезон. У нас есть рабочие контракты, которые надо выполнять», — заявила Алимбекова журналистам.

Напомним, что Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. 

В настоящий момент российские и белорусские спортсмены соревнуются на Кубке России в Уфе.

Ранее Казакевич выиграла спринт на Кубке СБР, Резцова — вторая.

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