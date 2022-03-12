Тренер сборной России: стрелковый потенциал Латыпова полностью рассыпался

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал неудачную стрельбу Эдуарда Латыпова в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

«Я не думаю, что у Латыпова появился какой-то комплекс. Мы знаем, что Олимпиада для Эдуарда прошла эмоционально тяжело. Мы дали ему возможность отдохнуть, но по российской традиции у него было много встреч, приятных хлопот после Олимпиады, и стрелковый потенциал Латыпова полностью рассыпался», — сказал Максимов в эфире канала «Матч ТВ».

Он добавил, что из-за нестабильной ситуации с соревнованиями тренеры распустили своих спортсменов по регионам. По мнению Максимова, именно это привело к падению в стрельбе, спортсмены тренировались, но не под присмотром.

Напомним, Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Латыпов прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных стартов.