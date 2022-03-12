Латыпов прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных стартов

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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал отстранение от международных турниров.
Латыпов прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных стартов
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

«Когда сказали об отстранении — распланировали дальнейшие свои действия, куда поедем и где будем соревноваться, уехали на сбор. Обидно, что не получилось добегать международный сезон, но он всё равно продолжается здесь, в России», — цитирует Латыпова ТАСС.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами.

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