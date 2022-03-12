Латыпов прокомментировал отстранение российских биатлонистов от международных стартов

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал отстранение от международных турниров.

«Когда сказали об отстранении — распланировали дальнейшие свои действия, куда поедем и где будем соревноваться, уехали на сбор. Обидно, что не получилось добегать международный сезон, но он всё равно продолжается здесь, в России», — цитирует Латыпова ТАСС.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами.