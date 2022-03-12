Журова скептически отнеслась к предложению допустить до международных турниров детей из России

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему скептически отнеслась к предложению разрешить российским детям и юношам участие в международных соревнованиях.

«Ситуация складывается непонятная, ведь, с одной стороны, ряд стран поддержал наших юных спортсменов. С другой, их отстранили от участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале. Допустим, Норвегия может выступить на нашей стороне, но другие тут же одёрнут её. Поэтому данное заявление не без доли лукавства. Но что-то хорошее искать стоит, ведь нельзя же продвигать неприязнь и рознь между детьми. Ничем позитивным это не закончится», — посетовала Журова в интервью RT.

Ранее Мамиашвили назвал допуск детей и юношей первым шагом к возвращению России.