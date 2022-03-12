Мамиашвили: почему бы допуску детей и юношей не стать первым шагом к возвращению России

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о предложении допустить до международных соревнований отечественных детей и юношей .
Мамиашвили: почему бы допуску детей и юношей не стать первым шагом к возвращению России
  • РИА Новости

«Приятно, что даже в нынешней ситуации слышен голос разума. Поверьте, в мире немало людей, которые поддерживают такую позицию. Но жесточайшее давление приводит к боязни попасть под осуждение «владыки мира». Это многих сдерживает. Убеждён, рано или поздно всё встанет на свои места. Почему бы допуску детей и юношей не стать первым шагом к возвращению россиян на международную арену?» — отметил функционер в интервью RT.

Ранее Винер-Усманова объяснила, как отстранение россиян нанесло удар по мировому спорту.

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